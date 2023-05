Cathy Hummels mag sexy Fotos: Kommt Playboy für sie infrage?

Lässt Cathy Hummels (35) bald die Hüllen fallen? Auf dem Instagram-Profil der Influencerin geht es zuweilen auch heiß her. Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hat keine Scheu, sich im Bikini zu zeigen. Auch Oben-ohne-Fotos gibt es auf ihrem Account. Doch würde die Moderatorin auch einen Schritt weiter gehen? Promiflash fragte Cathy, ob sie sich vorstellen könnte für den Playboy zu posieren!

Promiflash traf Cathy beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. "Es kommt immer darauf an, was man ausstrahlen will, was man aussagen will", lautete ihre Antwort auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte für das beliebte Männermagazin die Hüllen fallen zu lassen. "Warum dürfen Männer Nippel zeigen und Frauen nicht? Was ist das Problem, wenn man dazu steht? Das ist nicht billig!", stellte die 35-Jährige klar. Nach einer klaren Absage an den Playboy klingt das nicht!

Doch Cathy weiß, dass vor allem ihre freizügigen Fotos auf Instagram bei einigen Followern nicht besonders gut ankommen. Wie geht die TV-Persönlichkeit mit den Hasskommentaren um? "Es ist mir auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Ich mache das, was ich gut finde, was mich glücklich macht" betonte die Mama des kleinen Ludwig (5).

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels zeigt den Mittelfinger

