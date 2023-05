Wow! Anne Hathaway begeistert Fans in sexy Glitzerkleid!

Hier ist Anne Hathaway (40) wohl ein echter Fashioncoup gelungen! Die Schauspielerin ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken – schon vor über 20 Jahren hat sie sich einen Namen in der Filmszene gemacht. Die Brünette ist aber nicht nur für ihr schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch für ihren ausgezeichneten Modegeschmack. Auf Events zieht die Beauty die Blicke meist auf sich. So auch jetzt: Anne posierte in einem heißen Glitzerkleid für die Fotografen!

Auf einem Event des Luxusjuweliers Bulgari in Venedig erschien Anne in einer atemberaubenden Glitzerrobe von Versace – zwischenzeitlich trug sie dazu ein kapuzenähnliches Accessoire für den Kopf. Ihren Hals zierte ein luxuriöses Collier, dazu kombinierte sie dazu passende Ringe. Silberne Heels rundeten den Look ab.

Fans waren absolut begeistert von Annes Auftritt. "Wie kann man bitte so gut aussehen?", "Sie hat den Look auseinandergenommen" oder "Einfach atemberaubend", waren nur einige der zahlreichen Komplimente auf Twitter, die die 40-Jährige für ihr Outfit bekam.

