Zu starke Schmerzen: Iris Klein bricht XXL-Tattoosession ab

Hier hat Iris Klein (55) sich wohl ein wenig übernommen! Die Reality-TV-Bekanntheit ist bekennende Tattoo-Liebhaberin: Die Influencerin hat sich schon diverse Motive auf ihrem Körper verewigen lassen. Nun wagte die Brünette erneut den Gang zum Tätowierer und wollte sich ein gigantisches Bild der ägyptischen Göttin Isis über ihre Bauchstraffungsnarbe stechen lassen – die Schmerzen waren aber so stark, dass Iris die Session abbrechen musste!

In ihrer Instagram-Story berichtete Iris von ihrer Tattoosession, die sie mittendrin abbrechen musste. "Ich konnte einfach nicht mehr, ich war so fix und alle, ich habe danach geheult, weil die Schmerzen so schlimm waren. Ich bin voll die Pussy, echt ey", erzählte sie – selbst mit Betäubungscreme sei der Schmerz nicht auszuhalten gewesen.

Unvollendet soll das Tintenwerk aber nicht bleiben. Iris stellte sich am Mittwoch, einen Tag später, einer weiteren Sitzung. Ganz fertig wird das Tattoo wohl aber erst in knapp einem Monat: "Die letzten Schattierungen werden in vier Wochen erst gemacht, die Haut muss sich erholen."

Iris Klein im Mai 2023

Iris Kleins neues Tattoo

Iris Klein, TV-Star

