Fotos aus Madonnas ikonischem Sex-Buch werden versteigert!

Fans aufgepasst! Madonna (64) machte im Rahmen ihrer jahrzehntelangen Karriere nicht nur aufgrund ihrer Musik auf sich aufmerksam. Die Sängerin war vor allem zu Beginn ihrer Karriere auch wegen ihrer Freizügigkeit und der öffentlichen Darstellung von Erotik aufgefallen. 1992 veröffentlichte die "Like A Virgin"-Interpretin ein eigenes Sex-Buch, das heute von vielen Fans als ikonisch befunden wird. Über 30 Jahre nach der Veröffentlichung heißt es nun: Fotos aus Madonnas Sex-Buch werden versteigert!

Wie People berichtet, sei das der Plan des Auktionshauses Christie's. Die freizügigen Schnappschüsse der Pop-Ikone stehen demnach zum allerersten Mal zum Verkauf. "Christie's fühlt sich geehrt, seine Beteiligung an den Feierlichkeiten zum Jubiläum von Madonna und Saint Laurents Neuausgabe von 'SEX' verkünden zu dürfen", ist auf der Website des Auktionsunternehmens zu lesen. Es handele sich um über 40 Bilder und die Versteigerung finde am 6. Oktober diesen Jahres in New York City statt.

Damit kann die Musikerin wohl beweisen, dass sie sämtlichen Scherzen über ihr heutiges Aussehen zum Trotz nach wie vor ein optisches Vorbild ist. Die "Hung Up"-Interpretin wurde in den vergangenen Monaten des Öfteren aufgrund ihres aufgequollenen Gesichts verspottet. Es hieß, dieses sei das Ergebnis zu vieler Schönheitsoperationen.

