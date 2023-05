Oliver und Amira Pocher werfen Comedian Wutausbrüche vor!

Wen meinen sie damit? Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind bekannt dafür, zu jeglichen Themen ihre Meinung zu äußern. Wie die Öffentlichkeit die Meinung der beiden aufnimmt, ist ihnen dabei meist herzlichst egal. Um Schauspieler Til Schweiger (59) kursieren derzeit schwerwiegende Gewaltvorwürfe – das war für das Paar wohl Anlass genug, sich über andere angeblich cholerische Persönlichkeiten im Showbusiness auszutauschen. Oliver und Amira werfen nun einem Comedian schlimme Gewaltausbrüche vor!

Im Podimo-Podcast "Die Pochers" fragt Amira ihren Mann mit einem Zwinkern im Auge: "Wie viele Leute kennen allein wir in der deutschen TV-Szene, die ein Saubermann-Image haben und hintenrum eine Whiskeyflasche exen oder Sachen aus dem Fenster werfen...?" Die Influencerin spielt hierbei auf Personen im Showbusiness an, die anscheinend gern einmal in die Kontrolle verlieren. "Es gibt einen wirklich bekannten Komiker, bei dem jeder sagen würde: 'Cholerisches Arschloch!' Der hat Leute schon zusammengefaltet nach allen Regeln der Kunst", meint Olli. Auf wen die beiden anspielen, bleibt im Podcast jedoch geheim.

In Bezug auf Til Schweiger blieben die Gewaltvorwürfe jedoch nicht im Verborgenen. Der Chef der Filmproduktionsfirma Constantin erklärte gegenüber Spiegel, dass es im Rahmen der Dreharbeiten zum Film "Manta Manta – Zwoter Teil" zu "sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen" sei. Der Schauspieler sei betrunken einen anderen Mann aggressiv angegangen.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

