Kurz vor dem Finale: So wild feiern die "Let's Dance"-Stars!

Da wird wohl noch einmal ordentlich die Sau rausgelassen! Heute Abend ist es endlich so weit: Das große Finale der diesjährigen Staffel von Let's Dance steht an! Am vergangenen Freitag musste Timon Krause (28) die beliebte Tanzshow gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) verlassen und kurz vor der finalen Show seinen Traum vom Sieg aufgeben. Um den Pott tanzen nun noch jeweils drei Promis mit ihren Profis – so wild wird nun kurz vor der Show gefeiert!

Für die finale Sendung kommen noch einmal alle Promis und Profis aus dieser Staffel zusammen. In der Instagram-Story des offiziellen Accounts der Sendung bekommen die Zuschauer nun einen Einblick, wie es hinter den Kulissen abgeht. Dafür tanzen unter anderem Natalia Yegorova (49), Philipp Boy (35), Sharon Battiste (31) und Sally Özcan (34) sogar bereits fertiggekleidet auf den Fluren! Auch in anderen Räumlichkeiten der Studios wird laute Musik gespielt und umso lauter mitgesungen.

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) wollen ihren letzten Abend bei "Let's Dance" zumindest vollends auskosten. "Wir genießen jeden Moment, denn wir wissen, im Endeffekt ist es morgen vorbei", erklärte der Tanzprofi im Interview mit RTL. Das ist offenbar auch Annas Gedanke. "Ich möchte einfach meine letzten Momente auf dem Tanzparkett mit dir genießen", äußerte sie sich.

