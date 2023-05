Nach Sex-Talk in Podcast: Rachel Bilson wurde gefeuert!

So schnell kann es gehen! Die Schauspielerin Rachel Bilson (41) ist vor allem für ihre Rolle in der Teen-Serie O.C. California bekannt. In letzter Zeit machte die US-Amerikanerin aber auch mit der ein oder anderen pikanten Schlagzeile von sich reden. Im März hatte sie mit dem Geständnis, erst im Alter von 38 Jahren einen Orgasmus erlebt zu haben, für Erstaunen gesorgt. Vor wenigen Wochen plauderte sie dann über ihre sexuellen Vorlieben in einem Podcast, wo sie gestand, es im Bett gerne etwas härter zu haben. Nun muss die Schauspielerin allerdings die Konsequenzen für ihre Offenheit tragen, denn: Rachel verlor daraufhin einen Job!

In ihrem "Broad Ideas"-Podcast sprach die US-Amerikanerin über die Geschehnisse, die sich nach ihrem Sex-Talk zugetragen hatten: "Es ist das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich in dieser Woche einen Job verloren habe, weil ich etwas gesagt habe. Ein Job wurde mir weggenommen, weil ich im Podcast unseres Freundes auf humorvolle Weise offen und ehrlich über Sex gesprochen habe." Rachel ist der Meinung, dass ihre Worte aus dem Zusammenhang gerissen wurden, um sie als Clickbait-Schlagzeile zu vermarkten.

Zwar verriet die brünette Schönheit nicht, um welchen Job es sich genau gehandelt hatte, doch teilte sie mit: "Sie sagten, sie fühlten sich mit dieser Schlagzeile nicht wohl, und wenn die Leute weiter googeln, werden sie die anderen Dinge sehen, die ich kommentiert habe, nämlich Orgasmen. Und ich empfinde das als Diskriminierung." Sie wolle nicht, dass man wegen eines so gängigen Themas wie diesem stigmatisiert würde. Daher bereue sie ihre Offenheit auch nur zum Teil: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es vielleicht anders sagen, aber sagen würde ich es dennoch."

Anzeige

Getty Images Rachel Bilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rachel Bilson in Los Angeles, Juni 2019

Anzeige

Instagram / rachelbilson Rachel Bilson im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de