Abstecher nach Bayern: Hotelchef schwärmt von Helene Fischer

Sie ließ es sich gut gehen! Helene Fischer (38) wurde vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal Mama. Sie und ihr Liebster Thomas Seitel gehen seitdem durchaus in ihrem Elternglück auf. Die kleine Familie liebt es, jede freie Minute miteinander zu verbringen. Das taten sie wohl auch vor Kurzem in einem Hotel im kleinen bayerischen Städtchen Neuburg an der Donau. Helene befand sich dort für Dreharbeiten für einen Werbespot, und: Ihre Familie begleitete die Sängerin in den Süden!

Gegenüber Bild schildert der Hotelchef Otto Böhm: "Frau Helene Fischer war mit ihrer Familie sowie Management, Security und Visagist für eine Woche in unserem Hotel." Nach einem harten Arbeitstag habe die "Achterbahn"-Interpretin die Küche der Gaststätte genossen. "Frau Fischer war überaus freundlich und absolut unkompliziert – einfach sympathisch. Bei der Abreise hat sie sich bei meiner Familie und den Mitarbeitern persönlich verabschiedet", ergänzt der Hotelchef.

Dass die deutsche Schlager-Ikone sympathisch ist, kommt wohl nicht sehr überraschend. Vor Kurzem erst holte die "Herzbeben"-Interpretin im Rahmen ihrer Tour einen kleinen Fan auf die Bühne. Dieser hatte ein Plakat hochgehalten, auf welchem stand: "Helene, ich will mit dir singen!" Sein Wunsch ging dann ziemlich schnell in Erfüllung.

Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

Helene Fischer, deutsche Schlager-Ikone

Helene Fischer, Sängerin

