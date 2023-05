Sucht sich Julian Zietlow nun Sex-Dates über Social Media?

Julian Zietlow scheint sich nun Sex-Dates über das Internet klarzumachen. Seit einigen Wochen sorgt der einstige Fitness-Influencer mit einem Skandal nach dem nächsten für Aufruhr – immerhin zeigt sich der Vater von zwei Kids immer wieder mit verstörenden Videos im Netz, in denen er seinen Drogenrausch dokumentiert oder über seine Erfahrungen mit verschiedensten Psychedelika spricht. Nun setzt er noch einen drauf: Julian und seine Freundin suchen im Netz öffentlich nach einer Freiwilligen für ein Sex-Date!

In ihrer Instagram-Story teilt Kate Kolosavskaia, die Freundin der Web-Bekanntheit, einen Aufruf. "Wir wissen, hier nach Sex-Dates zu suchen, ist nicht erlaubt auf Instagram. Julian und ich suchen ein Mädchen, das mit uns in Dubai Kaffee trinken will. Also Mädels, wer will mit uns einen richtig heißen Kaffee trinken?", lauten die Worte der Mutter eines Sohnes. Dabei machen die Anspielungen und anstößigen Emojis allerdings deutlich, dass es sich hierbei um eine öffentliche Suche nach einer Freiwilligen für einen Dreier handelt.

Julian selbst hat diesen Appell nicht in die Welt senden können – immerhin scheint das Social-Media-Profil des einstigen Fitness-Vorbildes noch immer deaktiviert zu sein. Bereits am vergangenen Wochenende hatte er angekündigt, ein Statement im Netz abgeben zu wollen. Doch bevor es dazu kommen konnte, war sein Account schon nicht mehr aufzufinden.

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow beim Meditieren

