"Ex on the Beach"-Sex mit Ex Yasin: Paulina bereut es nicht!

Wie steht Paulina Ljubas (26) heute zu ihrem Schäferstündchen mit Yasin Mohamed (31)? Die beiden sind schon länger getrennt – das Liebes-Aus war nicht ohne Drama über die Bühne gegangen. Bei Ex on the Beach trafen die beiden Influencer jetzt wieder aufeinander. Obwohl Yasin eigentlich Interesse an Carina hatte und ständig mit seiner Ex stritt, stieg er doch noch mal mit ihr ins Bett, nachdem er von seinem Flirt gekorbt wurde. Doch Paulina bereut den Sex mit ihrem Ex nicht, wie sie Promiflash verrät.

"Ich sage mal so: Es hätte jetzt nicht sein müssen, dass zwischen ihm und mir noch mal etwas gelaufen ist. Aber ich habe das halt in dem Moment so gefühlt", erklärt Paulina im Promiflash-Interview auf der Twenty4tim x Lipton-Sommerparty. Sie habe eben noch Gefühle für den Basketballer gehabt und "wie ein Schwamm" jede Aufmerksamkeit von ihm aufgesaugt. "Ich bereue es nicht, aber es war unnötig", stellt die ehemalige Tempation Island V.I.P.-Kandidatin nochmals klar.

Yasin sieht das hingegen etwas anders: Er gab gegenüber Promiflash zu, die Intimität mit Paulina durchaus teilweise zu bereuen: "Der Akt an sich – mein Gott, Sex mit der Ex hatten sicherlich schon einige. Aber ja, der Beweggrund war definitiv der falsche und ziemlich uncool und unüberlegt von mir." Zu seiner Aussage, dass Paulina seine zweite Wahl sei, stehe er aber – das sei schließlich einfach nur die Wahrheit.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Anzeige

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de