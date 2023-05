Sex mit Yasin wegen Carina-Korb: Paulina Ljubas sprachlos

Sie kann dazu nicht mehr viel sagen! Bei Ex on the Beach trafen die Verflossenen Yasin Mohamed (31) und Paulina Ljubas (26) aufeinander. Letztere gestand direkt, noch Gefühle für den Realitystar zu haben. Der Münchner hat aber eigentlich mehr Interesse an der Kandidatin Carina. Als diese ihm jedoch zuerst einen Korb gab, legte er sich zu Paulina ins Bett. Sie hatten Sex. Yasin meint, dazu kam es nur wegen Carinas Abfuhr: Paulina ist sprachlos!

Im Promiflash-Interview ging es um Yasins Erklärung für die intensive Kuscheleinheit mit der Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidatin: "Natürlich waren diese Aussagen, die er getätigt hat, unnötig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es sagt, glaube ich, mehr über seinen Charakter aus als alles andere." Paulina scheinen seine Worte also nicht zu gefallen.

Bereuen tut sie den Sex mit Yasin aber trotzdem nicht – im Gegensatz zu ihm. "Teilweise bereue ich es. Der Akt an sich – mein Gott, Sex mit der Ex hatten sicherlich schon einige. Aber ja, der Beweggrund war definitiv der falsche und ziemlich uncool und unüberlegt von mir", betonte er gegenüber Promiflash.

Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Yasin Mohamed, Realitystar

