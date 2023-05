Katja Krasavices Partner muss immer bereit sein für Sex!

Katja Krasavice (26) hat hohe Erwartungen! Die deutsche Rapperin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – das bewies sie nicht zuletzt als DSDS-Jurorin. Dort eckte sie immerhin ordentlich mit Dieter Bohlen (69) an. Jetzt bewies die Beauty erneut, dass sie keine Tabus kennt und plauderte offen über ihr Sexleben. Dabei verriet Katja, dass sie deutlich mehr als 15 Mal pro Woche mit ihrem Partner Sex haben will!

Bei einer Frage-Antworten-Runde auf Instagram kündigte die Rapperin an: "Ich beantworte alles." Anschließend plauderte sie über ihren Lieblingstanga und darüber, wie gelenkig sie sei. Als ein neugieriger Fan wissen wollte, wie oft Katja in einer festen Beziehung Sex möchte, stellte sie klar: "Ich meine das jetzt vollkommen ernst. Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15 Mal die Woche knallt, mache ich Schluss!"

Der offene Sextalk sollte nur wenige überraschen, denn Katja ist für ihre Ehrlichkeit und selbstbestimmte Freizügigkeit bekannt. Auf der Plattform OnlyFans teilt sie regelmäßig heiße Schnappschüsse und verdient sich damit monatlich mehr als 100.000 Euro dazu. "Ich bin die erfolgreichste Frau in Deutschland auf der Plattform", gab sie erst kürzlich zu.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

