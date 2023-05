Lautes Stöhnen: Nico Legat hat Sex mit Verführerin Siria!

Nico Legat ist schwach geworden! Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah Liebich stellt sich der Realitystar derzeit dem großen Treuetest bei Temptation Island. Bei wilden Partys und heißen Dates geben die Verführerinnen auf der Insel der Versuchung alles, um Nico auf die Probe zu stellen. Nach mehreren Flirts mit Single-Lady Siria konnte der Sohn von Thorsten Legat (54) nicht mehr widerstehen: Vor laufenden Kameras hatten er und Siria Sex!

Nach einem wilden Partyabend schliefen die beiden Turteltäubchen gemeinsam in Nicos Bett. Eigentlich hatte der Vergebene versichert "alles unter Kontrolle" zu haben, doch nach wenigen Minuten verschwand er gemeinsam mit der Brünetten im Badezimmer. Trotz des Versuches der Kamera zu entwischen, ließ das darauffolgende Stöhnen keine Fragen offen: Nico und Siria hatten Sex. Am nächsten Morgen bestätigte die Verführerin: "Also ganz ehrlich: Nico und ich hatten Sex. Ich denke, wir haben das beide sehr genossen." Doch dabei blieb es nicht: Denn noch ein zweites Mal verschwanden die beiden gemeinsam im Badezimmer.

Erst kürzlich musste Sarah mit ansehen, wie Nico gemeinsam mit einer Verführerin sein Bett teilte. "Da wurde ein Punkt erreicht, der für mich in diesem Moment nicht mehr vertretbar war. Er hat seine Worte und Grenzen, die er sich gesetzt hat, gebrochen", erklärte die Blondine gegenüber Promiflash. Die Aufnahmen haben sie "zutiefst verletzt" und an der Beziehung zweifeln lassen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Siria Longo und Nico Legat bei "Temptation Island"

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de