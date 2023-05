Sex im TV: So reagiert Thorsten Legat auf Nicos Fremdgehen

Was sagt er dazu? Derzeit testet Nico Legat mit seiner Freundin Sarah Liebich bei Temptation Island seine Treue. Dabei kam er der Verführerin Siria Longo ziemlich nahe – in der neuesten Folge knallt es dann richtig: Nico schläft mit der Verführerin und geht seiner Freundin fremd. Doch sein Vater Thorsten Legat (54) nimmt seinen untreuen Sohn sogar ein wenig in Schutz!

"Er ist noch jung, in dem Alter spielen die Endorphine ein bisschen verrückt, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat", erklärt Thorsten im Interview mit RTL, nachdem er die Sexszenen von seinem Sohn gesehen hat. Der Fußballer selbst kann das Fremdgehen nachvollziehen, da er selbst einmal in jungen Jahren in einer ähnlichen Situation gewesen sei.

Eine Sache findet Thorsten an Nicos Verhalten aber gar nicht gut: Der Realitystar hat nämlich nach dem Fremdgehen die anderen angelogen und nichts von dem Sex erzählt. "Du sollst immer die Wahrheit sagen. Wenn man Scheiße baut, musst du geradestehen. Sei du selbst und spiele den Leuten nie was vor", legt Thorsten seinem Sprössling daraufhin nahe und betont, ihm zu verzeihen.

Temptation Island, RTL+ Siria Longo und Nico Legat bei "Temptation Island"

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

