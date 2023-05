Lola Weippert lässt sich sexistische Sprüche nicht gefallen!

Lola Weippert (27) ist genervt von der Männerwelt. Die Moderatorin ist aktuell wieder bei Temptation Island zu sehen. Dort wird sie Zeugin von einigen Fehltritten beim Treuetest der Paare. Zuletzt musste die Beauty via Videoaufnahmen mitansehen, wie Nico Legat seiner Freundin Sarah Liebich in der Männervilla fremdgegangen ist. Doch auch die wilden Partys der Männer schlagen den vergebenen Frauen und der Moderatorin augenscheinlich aufs Gemüt. Nicht nur in der Show, sondern auch privat muss sich Lola mit derartigem männlichen Verhalten auseinandersetzen!

Im Netz zeigt sich die 27-Jährige gern mal in knapperen Outfits, wofür sie öfter Kommentare wie "Das ist so billig" zu hören bekommt. "Ehrlicherweise habe ich viel Mitleid für die Menschen, die sich an so etwas aufhängen", erklärte die Beauty nun gegenüber Bild und führte weiter aus: "Die verstehen nicht, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Es ist für mich Freiheit, dass ich die Möglichkeit habe, so nackt wie ich will herumzulaufen." Deshalb möchte die Moderatorin in Zukunft andere Frauen bestärken und das Selbstbewusstsein ihrer Followerinnen aufbauen. "Wir sind keine Gefahr und wenn ihr [Männer] uns als Bedrohung seht, dann arbeitet an euch", stellte sie klar.

Doch wie will Lola ihrer Community genau helfen? Die Moderatorin besucht nicht nur Veranstaltungen, auf denen Female Empowerment Thema ist, sondern zeigt sich auch offen und ehrlich im Netz. "Ich bekomme so oft Nachrichten, in denen es super ankommt, dass ich mich ungeschminkt zeige, ich nicht darüber schweige, dass ich in der Schule gemobbt wurdet. Das gibt anderen Kraft und das finde ich superschön", verriet sie. Zudem wolle sie Schulen besuchen, um sich mit jungen Mädchen auszutauschen.

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert, "Temptation Island"-Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Influencerin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert in Paris

