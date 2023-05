"Nicht nachgedacht": Nico Legat steht zum TV-Sex mit Siria

Zeigt er auf einmal Reue? Die aktuelle Folge von Temptation Island sorgte bei vielen Zuschauern für Entsetzen. Eigentlich wollte Nico Legat seiner Freundin Sarah Liebich seine Treue in dem Beziehungsexperiment beweisen. Doch dann kam alles ganz anders: Der 25-Jährige wurde schwach und hatte Sex in der Männervilla mit Verführerin Siria Longo. Nun äußert sich Nico zu seinem Betthüpfer gegenüber Promiflash!

Im exklusiven Interview mit Promiflash findet der Sohn von Thorsten Legat (54) jetzt ehrliche Worte für seinen Seitensprung: "In dem Moment habe ich nicht an mögliche Konsequenzen gedacht: Weder, dass es die anderen in der Villa mitbekommen könnten noch, dass ich Sarah damit verletzen würde." Zwar sieht der Realitystar sein Fehlverhalten durchaus ein, jedoch stehe er zum Fremdgehen. "In Zukunft würde ich anders handeln", fügt Nico hinzu.

Und wie steht Siria zu dem Ganzen? Im Gespräch mit Promiflash findet auch die Beauty klare Worte für den Bettsport vor laufenden Kameras: "Den ersten Schritt hat Nico gemacht, indem er mich ins Badezimmer gerufen hat." Dabei hatte die 20-Jährige von Anfang an die Vorahnung, dass Nico sie bitten werde, niemanden von ihrem Techtelmechtel zu erzählen.

