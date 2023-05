"Nicht richtig": Siria bereut den "Temptation Island"-Sex

Siria Longo äußert sich zum Temptation Island-Sex! Auf der Insel der Versuchung ließ die Brünette nichts unversucht, um die vergebenen Männer auf die Probe zu stellen. Auf Nico Legat warf die Verführerin ganz besonders ein Auge und kam ihm immer näher. Schlussendlich landeten die beiden zwar nicht im Bett, aber dafür unter der Dusche. Jetzt stellte Siria klar, dass sie den Sex mit Nico bereue.

"Also ich stehe immer zu dem, was ich gemacht habe, auch wenn ich Scheiße gemacht habe", erklärte die "Temptation Island"-Verführerin im Interview mit dem YouTuber Tana. Dennoch sei sich Siria auch bewusst, dass ihr Verhalten falsch war: "Da stehe ich immer zu und das sage ich ehrlich und offen: Es war nicht richtig." Als Grund für den erneuten Sex mit Nico nannte sie: "Ich lasse die Menschen sehr schnell an mich ran, was eben auch ein Fehler ist."

Nico scheint es da ganz ähnlich zu gehen. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast gab er zu: "Ich bin offen und ehrlich, wenn ich das jetzt sehe und höre, ich schäme mich." Vor allem eines hätte der Sohn von Thorsten Legat (54) im Nachhinein gerne anders gemacht: "Wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich hätte klipp und klar gesagt: 'Ich habe Scheiße gebaut' und das nicht überspielt."

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Siria Longo und Nico Legat bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de