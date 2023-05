Vor Dreh: Calvin Kleinen und Emmy hatten Sex im Flugzeug!

Wer hätte das gedacht? In der aktuellen Staffel Kampf der Realitystars wurde Emmy Russ (24) eine zweite Chance gegeben: Die Neuankömmlinge Aneta Sablik (34) und Lukas Baltruschat entschieden sich dafür, unter anderem die Wahlspanierin wieder in die Sala zurückzuholen. Auch wenn sich die Freude über ihre Rückkehr bei manchen Teilnehmern in Grenzen hielt, ist eine Sache klar: Die Blondine ist ein Gesprächsthema. Auch Calvin Kleinen (31) hatte jetzt etwas über Emmy zu sagen – und plauderte dabei ein intimes Geheimnis aus.

In der "Stunde nach der Stunde der Wahrheit" waren dieses Mal unter anderem Stephan Jerkel (53) und Calvin Kleinen zu Gast. Als die Moderatorin auf Emmy zu sprechen kam und von dem einstigen Temptation Island-Teilnehmer wissen wollte, wie gut er Emmy kenne, wich dieser zunächst aus. Auf die Frage "Ihr hattet was miteinander?" stimmte der Realitystar dann widerwillig zu. Doch wann genau hat ihre Bettgeschichte stattgefunden? "Das war auf dem Hinflug zu Promis unter Palmen damals", rückte der 31-Jährige mit der Sprache heraus und bestätigte, dass er und die Beauty was im Flugzeug hatten.

Aber wie ist es nach ihrer Liaison mit Calvin und Emmy weitergegangen? An ihr kurzes Techtelmechtel ist damals wohl nicht angeknüpft worden, denn der Muskelprotz wollte, kaum in der Villa angekommen, nichts mehr von der 24-Jährigen wissen und auch nicht das Bett mit ihr teilen. Der Grund: Mitstreiterin Elena Miras (31). "Ich mag Elena voll. Ihr Body ist heiß", hatte Calvin seinem Kumpel Henrik Stoltenberg eröffnet.

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Mai 2023

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de