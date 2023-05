Als Nutte betitelt: Paulina Ljubas nimmt Carina nicht ernst

Sie schlägt zurück! In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach ging es bereits in den ersten Folgen drunter und drüber. Vor allem das Dreiecksgespann um Yasin Mohamed (31), seiner Ex Paulina Ljubas (26) und seiner neuen Flamme Carina Nl mischt die Villa so richtig auf. Vor Kurzem hat Carina ihre Show-Kollegin im Netz als Nutte bezeichnet. Nun offenbart Paulina gegenüber Promiflash, was sie von Carinas böser Zunge hält!

Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der Twenty4tim x Lipton-Sommerparty findet der Realitystar deutliche Worte für Carinas Verhalten: "Ich kann Carina irgendwie nicht ernst nehmen. Klar, wir waren in einer Dating-Show und sie ist nicht meine Freundin. Aber ein bisschen Anstand ist schon irgendwie drin, finde ich." Paulina hätte sich eine offenere Kommunikation von der Blondine gewünscht. "Aber dann immer dieses Getue: 'Oh Schatz, hast du jetzt geweint?'“, fügt die 26-Jährige hinzu.

Im Gespräch gibt die Beauty jedenfalls einen spannenden Ausblick auf die nächsten Folgen der Kuppelshow: "Also man könnte ja denken, wir haben unser ganzes Pulver schon verschossen, aber ich kann tatsächlich sagen, es geht stramm weiter!" Es wird wohl noch den ein oder anderen Schocker in den nächsten Folgen geben...

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

RTL Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

