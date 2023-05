Nach Ehe-Aus: Theresia Fischer hat ihren Mädchennamen wieder

Theresia Fischer (31) hat jetzt auch auf dem Papier nicht mehr viel mit ihrem Ex gemeinsam. Im September machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Trennung von ihrem Ehemann Thomas Behrend öffentlich. Mit der Hochzeit im Jahr 2019 hatte sie den Namen des Dokumentarfilmers angenommen und als Nachnamen einen Doppelnamen geführt. Doch jetzt sind die Zeiten als Theresia Fischer-Behrend offiziell vorbei!

"Es wurde Zeit. Ich trage wieder meinen Mädchennamen und das völlig ohne unnützen, mit Bindestrich versehenen, oberlehrerhaften, sinnlosen Doppelnamen", verkündete die einstige Club der guten Laune-Teilnehmerin stolz auf Instagram. Sie habe den Namen in all ihren Pässen nie geändert. "Ich wusste schon, warum", stichelte die Hamburgerin. Doch sie setzte noch einen oben drauf. Da ihre Bikinihose in dem Video verrutscht war, scherzte sie: "[Das] sollte wahrscheinlich so sein, denn das geht mir wie mein Ex-Doppelname ziemlich am [Arsch] vorbei."

Im April hatte Theresia bereits angedeutet, dass sie mit der Ehe nicht nur positive Erinnerungen verbinde. Sie hatte sich ihrem Verflossenen zuliebe sogar die Beine verlängern lassen. "Es gab jemanden, von dem ich so abhängig war und dem gegenüber ich so hörig war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe", erzählte sie in der Sendung "Britt – Der Talk".

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Ex Thomas

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer bei ihrem ersten Model-Job nach der Beinverlängerung

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer im März 2023

