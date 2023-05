Trotz Sex: Nico Legat und Siria mochten sich anfangs nicht

Es hat wohl nicht von Anfang an gefunkt! Neben drei weiteren Paaren nehmen auch Nico Legat und seine Freundin Sarah Liebich an der aktuellen Temptation Island-Staffel teil. Auf der Insel der Verführung lernte der Sohn von Thorsten Legat (54) Siria kennen – und fand offensichtlich Gefallen an ihr: In der aktuellen Folge schläft Nico mehrere Male mit der dunkelhaarigen Beauty. Nun verriet er allerdings: Nico und Siria waren nicht von Anfang an auf einer Wellenlänge!

Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast offenbarte der 24-Jährige, dass er und die Personalberaterin anfangs "fast verfeindet" waren. Grund dafür sollen "dumme Sprüche" am ersten Morgen in der Villa gewesen sein. "Wir haben nichts miteinander zu tun gehabt. [...] Es hat null gepasst", erinnerte sich Nico zurück. Umso erstaunter scheint der Beau selbst zu sein, dass er und Siria sich auf einmal doch so gut verstanden: "Das ist wirklich von jetzt auf gleich passiert. Ich kann wirklich nicht sagen, wieso, weshalb, warum."

Heute sieht der Realitystar zwar sein Fehlverhalten ein, steht jedoch zu seinem Seitensprung. "In dem Moment habe ich nicht an mögliche Konsequenzen gedacht: Weder, dass es die anderen in der Villa mitbekommen könnten, noch, dass ich Sarah damit verletzen würde. In Zukunft würde ich anders handeln", erklärte Nico gegenüber Promiflash.

