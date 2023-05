Ganz in Weiß: Kylie Jenner bezaubert im sexy Kapuzenkleid

Sie zeigt sich von ihrer besten Seite! Kylie Jenner (25) gilt als eine absolute Mode-Ikone und teilt nur allzu gerne Fotos ihrer Looks mit ihren rund 388 Millionen Followern. Die Styles der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit dürfen dabei auch gerne mal knapper sein – zuletzt postete sie sogar einige sexy Schnappschüsse aus dem Bett. In Paris zeigt Kylie sich nun auch wieder in einem ultraheißen Outfit!

Paparazzi lichteten die 25-Jährige am Samstagabend in der französischen Hauptstadt ab. Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, ist die Beauty gerade unterwegs zu einem Sushi-Restaurant. Dafür putzte sie sich offenbar auch ganz besonders heraus: Zu einem superengen weißen Minikleid mit einer Kapuze kombinierte sie schwarze High Heels und eine kleine weiße Handtasche. Dazu legte sie ein glamouröses Make-up auf und stylte ihre Haare hoch.

Nur einen Tag vorher hatte Kylie mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) in Paris ein Konzert von Beyoncé (41) besucht. Die zwei waren aber nicht die einzigen Berühmtheiten bei der Show: Unter anderem hatten sich Selena Gomez (30), Natalie Portman (41) und Lenny Kravitz (59) sowie Queen Latifah (53) und Meghan Thee Stallion den Auftritt angesehen.

MEGA Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kosmetik-Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

