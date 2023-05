Geständnis: Bill Kaulitz denkt in der Sauna "immer an Sex"!

Er äußert sich ehrlich! Bill Kaulitz (33) ist kein Kind von Traurigkeit und begibt sich gern in die ein oder anderen romantischen Abenteuer. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33) glücklich an Heidi Klum (49) vergeben ist, lebt der Sänger nun schon seit einigen Jahren als Single. Doch in Sachen Liebe und Zärtlichkeit kommt der Tokio Hotel-Frontman deshalb nicht zu kurz. Nun äußert Bill, wo er wohl gern mal auf Tuchfühlung gehen wollen würde. Bill hat erotische Gedanken in der Sauna!

Im Spotify-Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" meint der "Bad Love"-Interpret: "Sauna ergibt für mich nur Sinn, wenn man auch Sex hat in der Sauna." Bill ist sich sicher: "Jeder, der in die Sauna geht, denkt doch immer irgendwie an Sex." Tom sieht die Sache etwas anders und schildert: "Da gehst du rein und denkst, die Piercings verbrennen gleich deine Fresse, weil die auch so heiß werden. Da kannst du doch dann keinen Geschlechtsverkehr drin haben."

Auch wenn Bill wohl für unverbindliche Liebesaktionen zu haben ist, steckt in ihm ein romantischer Kern. Während er und seine Band auf Tour waren, machten sie einen Stopp in Barcelona. Hier wurde der Sänger von einem Radfahrer angehalten. Bill meinte daraufhin: "Wow! Gut sah der aus! Ganz ganz hübscher Typ!"

