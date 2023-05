So denkt Arnold Schwarzenegger über Sex im Alter!

Intimes Geständnis! Die Spielfilmikone Arnold Schwarzenegger (75) macht auch im Alter von 75 Jahren noch eine gute Figur. Der gebürtige Österreicher ist bis heute begeisterter Sportler und zieht weiterhin ein strenges Fitness-Programm durch. Nach seiner Scheidung von Maria Shriver (67) hat der ehemalige Gouverneur von Kalifornien in der Physiotherapeutin Heather Milligan sein privates Glück gefunden. Nun packt Arnold aus: So denkt er wirklich über Sex im höheren Alter!

Im Gespräch mit Men's Health kam der Filmstar unter anderem auch auf sein Intimleben zu sprechen. Dabei wurde er gefragt, ob er denn einen Euphemismus für Sex benutze: "Warum sollte ich ein Codewort verwenden? In meinem Alter wird Sex zu einem Wort mit fünf Buchstaben: 'Hilfe!'" Arnold beließ es daraufhin bei diesem Scherz und ging nicht weiter ins Detail.

Dass körperliche Betätigung für den Schauspieler aber generell ein großes Thema ist, macht er deutlich. Der Sport habe ihm alles ermöglicht, was sich in seinem Leben ereignet hat: "Mein Körper und das Bodybuilding haben mir alles gegeben. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich nicht zum Bodybuilding gekommen wäre, eine klare Vorstellung davon bekommen hätte, wo ich im Leben hin will." Seinen gestählten Körper kann man übrigens ab heute in der neuen Netflix-Serie "FUBAR" bewundern.

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "FUBAR" im Mai 2023

Getty Images Arnold Schwarzenegger, geborener Österreicher

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Januar 2023

