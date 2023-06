Beim Feiern: Sandra Sicora wurde als Prostituierte betitelt

Sandra Sicora (31) steht unter Schock! Bekannt wurde die tätowierte Schönheit durch ihre Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten. Zuletzt stellte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe – allerdings erfolglos. Seitdem gewährt Sandra ihren Fans im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Doch nun berichtete sie von einem schockierenden Ereignis: Sandra wurde als Prostituierte betitelt!

Wie die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account teilte, besuchte sie am vergangenen Wochenende ein Festival, um ausgelassen mit Freunden zu feiern. "Es sind nicht mal fünf Minuten vergangen, da kam ein älterer Mann auf uns drei Mädels zu und meint: 'Seid ihr Nutten?' Wir so: 'Wie bitte?' Und er wieder richtig ernst: 'Ihr seid doch Prostituierte, oder?'", berichtet sie unter einem Clip, der Aufnahmen von dem Event zeigt. Glücklicherweise wurden schnell Sicherheitsbeamte darauf aufmerksam und verwiesen den Mann vom Gelände. Sandra stellt zudem klar: "Selbst wenn wir in Unterwäsche wären, hat einfach niemand das Recht, uns Frauen so zu betiteln und abzustempeln!"

In den Kommentaren spalten sich die Meinungen der Follower: Während einige Fans Sandra für den Beitrag feiern, üben andere Kritik aus. "Geht gar nicht so etwas! Da bin ich absolut eurer Meinung! Schön, dass ihr euch den Spaß nicht verderben lassen habt", heißt es unter anderem, während ein anderer User bemängelt: "Prostituierte sind auch nur Menschen und machen einen heftigen Job, also bitte Respekt dafür."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Star

Könnt ihr die Kritik der Follower verstehen? 360 Stimmen 250 Ja, voll und ganz! 110 Nein, eigentlich nicht.



