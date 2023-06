Bestätigt: So war Kim Cattralls "Sex and the City"-Rückkehr!

Damit rechnete wohl niemand! Sechs Jahre lang hatte Kim Cattrall (66) die sexy PR-Agentin Samantha im Serien-Klassiker Sex and the City verkörpert und drehte zudem auch zwei Filme mit ihren Co-Stars. Doch beim 2021 angelaufenen Reboot der Show And Just Like That war die Britin nicht dabei. Wie die Produktionsfirma Max jetzt bestätigt, wird Kim aber überraschenderweise in der zweiten Staffel zu sehen sein – und davon wusste bei den Dreharbeiten kaum jemand!

Wie ein Insider gegenüber New York Post verrät, wurde Kims Auftritt in der zweiten Staffel total geheim gehalten. Am Set wurden deshalb krasse Vorkehrungen getroffen: Kims Name tauchte auf keinem der Drehpläne auf und außerdem wurde sie von einem SUV mit verdunkelten Scheiben vorgefahren. Auch die Leute, die am Dreh beteiligt waren, sollen von Kims Part nichts gewusst haben, bis sie im März in New York am Set ankam – nicht einmal Regisseur Michael Patrick King.

Und wie sieht Kims Rückkehr nun aus? Laut des Informanten soll sie nur in einer einzigen Szene zu sehen sein, die Samantha und Carrie Bradshaw bei einem Telefonat zeigt. Ein wenig müssen sich die Fans aber noch gedulden – am 22. Juni feiert die zweite Staffel Premiere und erst in einer der letzten Episoden soll Kim schließlich zu sehen sein.

Netflix Kim Catrall in "Glamorous"

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

