"Ich bin fertig": Channing Tatum beendet "Magic Mike"-Ära!

Keine Chance auf einen letzten Striptease? Channing Tatums (43) Karriere startete im Jahr 2000 als Tänzer in Ricky Martins (51) Musikvideo zum Song "She Bangs". Elf Jahre später drehte Steven Soderbergh (60) einen biografischen Film über Channings Zeit als Stripper – mit ihm in der Hauptrolle. Mittlerweile gibt es drei Teile der Drama-Reihe. Dabei erschien der letzte Bildstreifen erst im Februar in den Kinos. Findet Channings Karriere als "Magic Mike" nun ein Ende?

Gegenüber People verkündet der 43-Jährige nun, dass er sich im kommenden Sommer mal eine Auszeit gönne. Auch beabsichtigt er nach dem zuletzt erschienenen Teil "Magic Mike's Last Dance" nicht, seine Star-Besetzung als "Magic Mike" fortzuführen. "Ich bin fertig. Wir haben alles gemacht", betont er. "Wir haben das ganze Fleisch von den Knochen gekaut. Es gibt nichts mehr zu tun", fügt der Schauspieler hinzu.

Dennoch ist und bleibt Channing ein viel beschäftigter Mann: Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler, Produzent, Regisseur und Bestsellerautor, hat er vor wenigen Tagen sein drittes Kinderbuch "The One and Only Sparkella and the Big Lie" (deutsch: "Der einzige Sparkella und die große Lüge") herausgebracht. Auch wird er demnächst wieder als Protagonist auf großer Leinwand erscheinen – nämlich im Thriller "Pussy Island", bei dem seine Freundin Zoe Kravitz (34) Regie führt.

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Amber Heard und Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Anzeige

Warner Bros. Channing Tatum mit Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Anzeige

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de