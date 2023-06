Trotz Streit: Kim Cattrall bei "Sex and the City"-Reboot!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Kim Cattrall (66) ist als die sexy PR-Agentin Samantha Jones in Sex and the City berühmt geworden – trotzdem war die Britin 2021 beim Reboot And Just Like That nicht dabei. Sie soll sich angeblich mit ihrer Kollegin Sarah Jessica Parker (58) streiten und lehnte den Part deshalb ab. Wie ein Sprecher der Produktionsfirma Max gegenüber New York Post bestätigt, ist die Schauspielerin in der zweiten Staffel nun doch dabei! In einer einzigen Szene soll sie zu sehen sein, welche Samantha bei einem Telefonat mit Carrie Bradshaw zeigt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de