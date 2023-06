Deswegen liebt Billy Eichner die Serie "Sex and the City"!

Billy Eichner (44) ist von Sex and the City begeistert! Seit 1998 erfreuen sich Fans an der Serie: Sechs Staffeln lang schauten sie Carrie (Sarah Jessica Parker, 58), Miranda (Cynthia Nixon, 57), Samantha (Kim Cattrall, 66) und Charlotte (Kristin Davis, 58) gespannt dabei zu, wie sie ihr Leben in New York City meistern — Mode, Sex und Liebe gehörten immer dazu. In diesem Jahr feiert die Serie ihren 25. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums schwärmte Billy in den höchsten Tönen von "Sex and the City"!

Gegenüber People verriet der 44-Jährige, dass er zu Collage-Zeiten einige Folgen der beliebten Sendung schaute: "Es war die Folge, in der Stanford [gespielt von Willie Garson (✝57)] in seiner Unterwäsche in eine Schwulenbar geht. [...] Die Tatsache [...] kam mir so radikal vor." Schließlich schaute der begeisterte Comedian jede Woche eine Folge. "Es war eine der wenigen Serien, die zu dieser Zeit einen authentischen – wenn auch nicht vollkommen authentischen – Blick auf schwule Männer und ihre Beziehungen zu Frauen warfen. [...] Es ging um die Darstellung [...], wenn auch in geringerem Maße, aber in einem viel größeren Ausmaß, als es zu dieser Zeit im Fernsehen und in Filmen der Fall war", schwärmte Billy zudem.

Umso mehr wird sich Billy sicherlich nun freuen, dass And Just Like That, das Revival der Serie, in die zweite Runde geht – und zwar mit der Samantha-Jones-Darstellerin! Aufgrund jahrelanger Streitigkeiten mit ihren Kolleginnen kehrte Kim für die erste Staffel nicht zurück. In der Fortsetzung soll die 66-Jährige allerdings in einer Szene auftreten, die ihre Rolle bei einem Telefongespräch mit Carrie zeigt.

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Billy Eichner, Comedian

ActionPress/Collection Christophel Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

