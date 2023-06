Zitate über Sexleben nach der Heirat: Amy Schumer geht viral

Anstößige Einblicke! Amy Schumer (42) gilt als eines der großen Nachwuchstalente der amerikanischen Comedy-Szene. Ihre Karriere begann vor rund 20 Jahren als Stand-up-Comedian in New York. Später trat die 42-Jährige in verschiedenen Fernsehsendungen, Comedyshows und Comedy Central Roasts auf. Ihren Durchbruch erlangte die Komikerin mit ihrer eigenen Comedyserie "Inside Amy Schumer" auf Comedy Central. Bald erscheint ihr neues Special "Emergency Contact" auf Netflix. Einige von Amys Zitaten gingen jetzt schon viral!

Einige ihrer Zitate aus dem Special wurden in einem neuen Video auf YouTube veröffentlicht und gingen nun viral. Der Grund: Sie sind superlustig! Besonders gern scherzt Amy in dem Sneak Peek mit einer Menge Ironieüber den Sex mit ihrem Mann Chris Fischer: "Es ist schwer, mit seinem Ehepartner Sex zu haben. Es ist so, als hätten wir gerade Thanksgiving zusammen gefeiert." Bei ihrem darauffolgenden Witz wird die Blondine dann schon etwas anstößiger. "Ich werde deinen Schwanz nicht lutschen. Du bist meine Kontaktperson für Notfälle. Das ist ekelhaft!'", witzelt Amy in dem Netflix-Special.

In dem Teaser erklärt die Spaßmacherin sogar, warum sie mit ihrem Liebsten keinen Dirty-Talk mehr führe: "Wir kennen uns einfach schon zu gut. Ich sage: 'Ich werde dich...' und er sagt: 'Nein, wirst du eh nicht!'" Danach plaudert sie in dem Comedy-Talk noch aus, dass sie und Chris auch offen für Rollenspiele seien. "Aber ich wähle immer dieselbe Rolle: Ich liege im Koma", erzählt die Mama mit einem scherzhaften Lächeln.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Getty Images Amy Schumer im April 2023

Getty Images Amy Schumer im März 2023

