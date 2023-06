"Temptation Island": Wann hatten Paulina und Dominik Sex?

Wer sagt hier die Wahrheit? Paulina Ljubas (26) und Dominik Brcic sind sich bei Temptation Island V.I.P 2021 nähergekommen – die damals noch vergebene Reality-TV-Bekanntheit und der gebürtige Wiener verstanden sich auf Anhieb. Bei Ex on the Beach verriet er, dass die beiden damals während der Show Sex hatten. In der neuen Folge plaudert Dominik weiter aus dem Nähkästchen und macht Andeutungen!

Die beiden liefern sich zunächst eine hitzige Diskussion, insbesondere Dominik redet sich in Rage. "Ich kann es dir vor allen sagen, alle hören mich", beginnt er. Dann sprudelt es aus ihm heraus: "Du bist die größte Lügnerin. [...] Zwei Tage hat es gedauert, Off Cam hatten wir was miteinander." Paulina sieht es gelassen, ist sich keiner Schuld bewusst und schießt zurück: "Ey, laber mich nicht voll und geh mir nicht auf die Eier."

Die Auseinandersetzung mit Paulina ist allerdings nicht die einzige für Dominik. Zuvor wurde er von Chiara Antonella (26) zur Rede gestellt, da er sich an drei verschiedene Frauen gleichzeitig ranmacht. Für die Blondine ein absolutes No-Go, wie sie ihm in der vergangenen Episode klarmacht: "Dominik, fuck mich nicht ab! Es ist doch ein Unterschied, ob du [Gabi] auch interessant findest oder ob du ihr die Zunge in den Hals stecken willst und zwei Stunden später dann mir!"

