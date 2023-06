Gewusst? Kim Kardashian macht beim Sex immer das Licht aus

Kim Kardashian (42) steckt immer wieder voller Überraschungen. Die Unternehmerin geht aktuell als Single durchs Leben. Seit die Keeping up with the Kardashians-Beauty und Pete Davidson (29) sich im August des vergangenen Jahres getrennt hatten, schaffte es kein Mann, das Herz der erfolgreichen Geschäftsfrau zu erobern. Nun macht Kim allerdings mit einem anderen Geständnis auf sich aufmerksam: Sie mag es anscheinend gerne dunkel beim Sex.

Kim wurde in der neuen Folge "The Kardashians" von einem Produzenten gefragt, ob sie beim Sex das Licht ausmacht. Die Unternehmerin stellte direkt klar: "Irgendwie schon, ja. Es ist so seltsam. Aber dann kann ich aus einem Fotoshooting rausgehen, wo hundert Leute am Set arbeiten. Ich kann in einem Tanga rausgehen, aber wenn du bei mir bist, sage ich: 'Warte, sieh mich nicht an! Mach das Licht aus!'"

Wer hätte das gedacht? Immerhin ist die Reality-TV-Beauty damals berühmt geworden, weil ein Sextape von ihr an die Öffentlichkeit gelangt war. Nachdem das Video durch Kims Hochzeit 2011 wieder zum Renner wurde, tauchte ein anonymer Käufer auf, der das Sextape und die Rechte daran erwerben wollte. Der mysteriösen Person ging es angeblich darum, die Aufzeichnung endgültig vom Markt zu nehmen.

