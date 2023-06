Katie Price setzt ihre XXL-Oberweite im sexy Bikini in Szene

Katie Price (45) zeigt, was sie hat! Die Reality-TV-Bekanntheit legte sich in den vergangenen Jahrzehnten schon so einige Male unters Messer: Sie ließ sich nicht nur das Gesicht liften, Fett absaugen und die Nase korrigieren, sondern auch etliche Male die Oberweite vergrößern. Erst im Dezember vergangenen Jahres gönnte sie sich die 16. Brustvergrößerung – und das Ergebnis präsentiert Katie nur allzu gerne!

Paparazzi lichteten die 45-Jährige kürzlich im Urlaub in der spanischen Küstenstadt Alicante ab. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, entspannt sie sich in der Sonne am Sandstrand. Ihre XXL-Brüste hat die Celebrity Big Brother-Gewinnerin dabei in einen ultraknappen Bikini mit verspieltem Herzchen-Muster gehüllt. Dazu trägt sie Crocs, die mit Glitzersteinen besetzt sind.

In den vergangenen Wochen machte Katie aber vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Ihre On-off-Beziehung mit Carl Woods (34) sorgte für reichlich Drama. Zuletzt sollen die beiden eigentlich wieder zusammen gewesen sein – doch nun bestätigt Katie via Instagram, dass sie wieder solo ist: "Ich musste mir in der Vergangenheit so viel anhören und jetzt, da ich Single bin [...] brauche ich eine große Veränderung in meinem Leben."

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

