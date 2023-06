Selbstzweifel: Kim Kardashian leidet an Hochstapler-Syndrom!

Sie zeigt sich von einer ungewohnten Seite. Kim Kardashian (42) hatte sich mit ihrer Realityshow Keeping up with the Kardashians einen Traum erfüllt und wurde weltweit berühmt. Mittlerweile ist die Amerikanerin aber nicht nur als Realitystar bekannt, sondern auch als Multi-Unternehmerin – neben Düften und Skincare-Produkten brachte die 42-Jährige auch ihre milliardenschwere Shapewear-Brand auf den Markt. Doch der Ruhm hat offenbar auch Schattenseiten: Kim gesteht jetzt, am Hochstapler-Syndrom zu leiden!

Obwohl Kim mit ihren diversen geschäftlichen Unternehmen erfolgreich ist, offenbart sie nun gegenüber TiME, ⁣ mit Selbstzweifeln zu kämpfen. "Natürlich hat man große Hoffnungen, aber das hat alles übertroffen, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber ich habe immer noch so etwas wie ein Hochstapler-Syndrom", gesteht die Zweifachmama. Dennoch glaubt der TV-Star, dass es genau das sei, was ihn weitermachen lässt.

Erst im vergangenen März wurde die Unternehmerin heftig kritisiert. Der Grund: Im Gespräch mit Variety hatte sie behauptet, dass der beste Ratschlag für Frauen in der Wirtschaft sei "ihren Arsch hochzukriegen und zu arbeiten". Kurz darauf entschuldigte sich die TV-Persönlichkeit allerdings in der Sendung "Good Morning America" für ihre Äußerungen und erklärte, dass der Tipp aus dem Zusammenhang gerissen worden sei.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

