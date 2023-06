Wegen Affäre: "Ex on the Beach"-Chiara schreit Ex Wladi an

Bei den beiden kracht es ordentlich! Derzeit läuft die neue Staffel von Ex on the Beach und so einige Realitystars wurden schon mit ihren Verflossenen konfrontiert. Bislang blieb Chiara Antonella (26) davon verschont – doch in der vergangenen Folge zog ihr Ex Wladi in die Villa ein. Der hat die Love Island-Bekanntheit einst betrogen. Und dafür bekommt Wladi jetzt die Retourkutsche von Chiara!

In der neuen Folge knallt es zwischen den beiden, als bei Chiara der Geduldsfaden reißt und sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt. "Du hast ihr an drei Wochenenden geschrieben! [...] Du gehst da hin und fickst die, Alter! Und danach schreibst du mir, als du aufgewacht bist", schreit die Influencerin ihren Ex an. Wladi lässt das über sich ergehen, doch ist davon auch sichtlich verletzt. "Ich bereue krass meinen Fehler. Es gibt viele Sachen in meinem Leben, aber das ist mit Abstand das Krasseste, was ich bereue", gibt er schließlich im Einzelinterview zu.

Dass es Chiara so schlecht mit seiner Affäre geht, nimmt ihn ziemlich mit. "Das Schlimmste an meinem Vertrauensbruch, was Chiara angetan wurde, ist eigentlich, dass sie ein echt fröhlicher und ehrlicher Mensch ist, und das tut einem auch weh, das anzusehen", führt Wladi aus. Als sich die Beauty schließlich beruhigt, vertragen sie sich wieder – doch kommen zu keinem klaren Ende. "Mein Herz sagt wirklich, dass ich ihm noch eine zweite Chance gebe, aber mein Kopf sagt: 'Mach das nicht'", gibt Chiara schließlich zu.

