Intimer Talk: Mit wie vielen Männern hatte Katie Price Sex?

Katie Price (45) macht kein Geheimnis aus ihrem Privatleben! Die britische TV-Persönlichkeit hat in Sachen Liebe im Laufe ihres Lebens schon einige Erfahrungen gesammelt: In der Vergangenheit war sie beispielsweise schon mit Kieran Hayler (36), Alex Reid (47) und Peter Andre (50) verheiratet gewesen. In der jüngsten Vergangenheit sorgte sie immer wieder mit ihrer On-off-Beziehung mit Carl Woods (34) für Schlagzeilen. Aber gab es bei der Unternehmerin abseits dessen noch weitere Liebschaften? Jetzt verrät Katie ganz offen, mit wie vielen Männern sie schon im Bett war!

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" gewährt die Britin ihren Fans jetzt einen Einblick in ihr Schlafzimmer – und dabei offenbart sie auch, wie viele Sexualpartner sie schon hatte. "Ich kann das an zwei Händen abzählen", betont die Fünffach-Mutter und fügt hinzu: "Ich stehe nicht auf One-Night-Stands. So wurde ich einfach nicht erzogen." Allgemein sei die 45-Jährige "nicht leicht ins Bett zu bekommen".

Ob sich Katie da aber nicht etwas verrechnet hat? Immerhin führte das Reality-TV-Sternchen in der Vergangenheit schon allein 13 öffentlich bekannte Beziehungen: Sie datete bereits Teddy Sheringham, Warren Furman, Dane Bowers (43), Dwight Yorke (51), Gareth Gates (38), Peter Andre, Alex Reid, Danny Cipriani (35), Leandro Penna (37), Kieran Hayler, Kris Boyson, Charles Drury und zuletzt Carl Woods.

Getty Images Katie Price im November 2017

Getty Images Katie Price, Model

Getty Images Carl Woods mit Katie Price, Mai 2022

