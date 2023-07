"Zauberer vom Waverly Place"-Star Dan Benson dreht Pornos

Er hat einen ganz neuen Karriereweg eingeschlagen. Die Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" war für viele angehende Schauspieler ein Sprungbrett ins Filmgeschäft. Unter anderem spielte Selena Gomez (30) eine der Hauptrollen und konnte sich damit in Hollywood etablieren. Aber auch Dan Benson (36) übernahm eine Figur. Von 2007 bis 2012 spielte er in der Disney-Channel-Serie an der Seite von Stars wie Selena und Cole Sprouse (30). Doch nun dreht Dan lieber Filme für Erwachsene – und ist damit mehr als glücklich.

Dem Ex-Schauspieler geht es besser als je zuvor, nachdem er vor fast einem Jahr seine Disney-Karriere gegen einen Pornojob eingetauscht hat. "Ich fühle mich gut. Ich bin aufgeregt, was die Zukunft angeht. Ich fühle mich nicht wirklich schlecht wegen meiner Entscheidungen", erklärt Dan in einem TikTok-Video. Das 35-jährige OnlyFans-Model teilt auch mit, dass es sich nach der Bekanntgabe seiner Entscheidung ein wenig "verwirrt" fühlte, weil er mehr Worte der "Ermutigung" als des "Hasses" erhielt. Dan fügt hinzu, dass "so viele" seiner Fans ihn sogar auf der Straße angesprochen haben, um ihre Unterstützung auszudrücken und ihn sogar zu umarmen.

Er habe außerdem gelernt, seine eigenen Grenzen zu setzen. "Es gibt täglich viele Leute, die mich fragen und von mir Dinge verlangen, die ich nicht gerne mache, aber ich war in der Lage zu sagen: 'Nein, ihr bekommt, was ihr bekommen werdet. Ihr werdet bekommen, was ich mit der Welt teilen kann'", verrät Dan – stolz auf sich.

Getty Images Selena Gomez und der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009

Instagram / danleebenson Dan Benson, Juni 2023

Instagram / danleebenson Dan Benson, ehemaliger "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star

