Erpressen Walentina Doronina und ihr Can einen Beauty-Doc?

Walentina Doronina (23) und ihr Partner könnten schon für den nächsten Skandal sorgen. Die Reality-TV-Bekanntheit eckt mit ihrem Verhalten und ihrer polarisierender Art oftmals an. Zuletzt sollen die Essenerin und ihr Freund Can Kaplan im Sommerhaus der Stars für Ärger gesorgt haben. Doch damit nicht genug: Es wird berichtet, dass die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin einen fiesen Plan ausgeheckt hat: Walentina und Can sollen einen Beauty-Doc erpressen!

Gegenüber Bild erklärte der Chef einer Schönheitsklinik in Hannover: "Seit acht Tagen erhalte ich Anrufe und Mails, werde erpresst. Ich soll 2.500 Euro wegen Beleidigung zahlen. Ansonsten werde alles öffentlich gemacht!" Dr. Pejman Boorboor weiß, wer die Absender dieser Nachrichten sind: "Am Apparat stellten sie sich als Doronina und Kaplan vor. Die Frau kenne ich überhaupt nicht, sie ist auch keine Patientin. Er natürlich auch nicht."

Doch warum sollten Walentina und Can Geld von dem Doc fordern? In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine einen Screenshot und schilderte ihre Sicht der Dinge: Über den TikTok-Account der Praxis soll folgende Beleidigungen an die 23-Jährige versendet worden sein: "Wie kann man eigentlich so eine Fotze sein wie du…richtig ekliger Charakter. [...]"

