Bachelorette Jennifer Saro verrät: Wird sie im TV Sex haben?

Jennifer Saro plaudert aus dem Nähkästchen. Als neue Bachelorette steht der Influencerin ein großes Abenteuer bevor: Ganze 18 Single-Männer werden in den kommenden Wochen um das Herz der Beauty und die finale Rose buhlen. In der Kuppelshow gehen die Hotties nicht selten ordentlich auf Tuchfühlung mit der Rosenkavalierin – doch zum Sex vor der Kamera kam es bisher in keiner Staffel. Jetzt verrät Jennifer, wie weit sie in der TV-Show gehen würde.

"Küssen gehört zur Kennenlernphase einfach dazu und ist extrem wichtig", gibt die alleinerziehende Mutter im Interview mit Bild zu. Außerdem erklärt sie: "Ich werde meinen Sohn auch so erziehen, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss." Dennoch ist sich Jennifer sicher: Sex vor der Kamera kommt für sie nicht infrage. "Das ist grundsätzlich etwas für mich, das ich nicht möchte", stellt die Brünette klar.

Bereits Ende Mai hatte die 27-Jährige über ihre neue Rolle als Bachelorette geplaudert. "Ich freue mich sehr, [...] dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat", hatte Jennifer gegenüber RTL betont.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, "Krass Klassenfahrt"-Star

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Sohn im November 2022

