Hot! Kylie Jenner heizt ihren Fans mit sexy Bikinifotos ein

Oh lá lá! Dass sich Kylie Jenner (25) im Netz gerne mal von ihrer sexy Seite zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Nur allzu gerne versorgt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans mit Fotos aus ihrem Alltag. Darunter sind oft auch etwas freizügigere Bilder – so auch jetzt wieder: In einem ultraknappen Bikini posiert Kylie in der Sonne!

Mit ihren rund 397 Millionen Follower auf Instagram teilt die 25-Jährige nun eine hotte Fotoreihe. Ganz entspannt sonnt sie sich am Pool. Ihre Kurven setzt sie dabei in einem grünen Schnür-Bikini in Szene, zu dem sie goldenen Schmuck und eine filigrane Bauchkette trägt. Ihre Fans sind total begeistert von den Schnappschüssen. "Hat diese Frau zwei Babys bekommen?" und "King Kylie ist zurück", schreiben zwei User unter den Bildern. Zahlreiche weitere kommentieren Flammen-Emojis.

Ob Kylie mit ihren Pics ihrem mutmaßlichen neuen Freund einheizen möchte? Seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche nämlich gewaltig: Sie soll mit "Dune"-Star Timothée Chalamet (27) anbandeln. Seit Januar dieses Jahres werde die beiden immer wieder zusammen gesehen. Bestätigt haben sie die Liebesgerüchte aber nicht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

