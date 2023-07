Ups: "Charming Boys"-Lukas muss sich bei Blowjob übergeben!

Das hatten sich die beiden wohl anders vorgestellt! Bei den "Charming Boys" treffen flirtwillige Männer aufeinander, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. In der neuesten Folge knistert es gewaltig zwischen Prince Charming-Urgestein Aaron Koenigs (28) und dem Tänzer Lukas Witte. Es kommt sogar zum Oralverkehr zwischen den beiden. Dann aber der Schock: Lukas muss sich plötzlich übergeben!

In der vierten Folge von "Charming Boys" verziehen sich die beiden Sonnyboys in die sogenannte "Charming Suite", um ein wenig Privatsphäre zu genießen. Während Lukas seinen Auserwählten verwöhnt, wird ihm plötzlich übel und er muss schnell im Badezimmer verschwinden, um sich zu übergeben. Der Tänzer erklärt sich die Situation folgendermaßen: "Ich hab davor einen richtig geilen Toast gemacht und habe eine ganze Tüte Chips gefressen." Daraufhin habe er den Brechreiz einfach nicht unterdrücken können: "Ich musste so kotzen und das ist mir noch nie passiert."

Aaron schiebt den Vorfall seinem persönlichen "Prince Charming"-Fluch zu. Beim Einzeldate mit dem Prinzen Nicolas Puschmann (32) war es nämlich zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, nachdem die beiden sich geküsst hatten. Und auch in der aktuellen "Charming Boys"-Staffel habe sich wohl der Kandidat Philippe van Thomas in Aarons Gegenwart übergeben müssen.

Aaron Koenigs, Kandidat bei "Charming Boys"

Lukas Witte, "Charming Boys"-Kandidat 2023

Philippe van Thomas, Kandidat bei den "Charming Boys" 2023

