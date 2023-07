"Vögeln nicht mehr": Till Lindemann schreibt Songtexte um

Ist das etwa Till Lindemanns (60) Reaktion auf die schweren Vorwürfe gegen ihn? Zahlreiche Frauen beschuldigen den Rammstein-Sänger, seine Macht missbraucht und sie sexuell genötigt zu haben. Der Musiker bestreitet die Anschuldigungen – und zieht die geplante Tour durch Deutschland weiter durch. Dabei gab es sogar eine Petition, die die Auftritte verhindern sollte. Ohne Erfolg – doch eine Änderung gibt es auf den Konzerten jetzt doch...

Beim Konzert in Berlin dichtete Till nun nämlich einen Songtext um – und bezieht sich damit wohl auf den aktuellen Skandal um seine Person. Ein Video auf YouTube zeigt die Präsentation des Liedes "Ohne Dich". Darin heißt es eigentlich: "Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr" – am vergangenen Sonntag änderte Till die Zeile kurzerhand um: "Und die Sänger vögeln nicht mehr."

Auch den Song "Angst" trägt Till nicht mehr wie gewohnt vor. Am Samstag ging er auch dabei indirekt auf die Vorwürfe ein und sang anstatt "Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst vorm schwarzen Mann" nun "Alle haben Angst vor Lindemann".

United Archives GmbH Rammstein bei der Premiere von "Rammstein: Paris"

ActionPress Till Lindemann

Getty Images Die Rammstein-Musiker Christian Lorenz, Christoph Schneider, Till Lindemann und Paul Landers

