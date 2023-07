Nach Trennung: Sofia Vergara posiert im sexy Badeanzug!

Sofia Vergara (51) posiert hot und single im Badeanzug in Italien. Modern Family-Star Sofia und ihr Mann Joe Manganiello (46) trennten sich nach sieben Jahren Ehe. Die beiden lernten sich im Jahr 2014 bei einem Abendessen kennen. Nachdem sich das Model von ihrem damaligen Verlobten getrennt hatte, verliebte sie sich in den Schauspieler – zwei Jahre später folgte dann die Traumhochzeit. Sofia genoss jetzt eine Woche lang Urlaub in Italien – ohne Joe – und zeigt sich ganz schön heiß im Netz.

Via Instagram teilt die Brünette einige sexy Urlaubsfotos. Auf den Bildern trägt sie einen tiefblauen Badeanzug mit Leoparden-Muster. Dazu kombiniert die 51-Jährige mehrere Armbänder und dunklen Lippenstift. Sofia zeigt sich aus allen Perspektiven und setzt auch ihren Po gekonnt in Szene. "Die letzten Ferientage! Auch, wenn du so heiß bist, ich liebe dich, Ravaello", schrieb sie unter den Post. Ihre Fans sind total begeistert von den heißen Fotos und kommentieren, was das Zeug hält.

Die Schauspielerin feierte ihren 51. Geburtstag in Italien und trug auf keinem der Schnappschüsse ihren Ehering. Obwohl der True Blood-Darsteller bei der Geburtstagssause nicht anwesend war, teilte er dennoch einen Geburtstagsgruß an seine Ex bei Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag Sofia", schrieb Joe unter ein Foto, auf dem die beiden Sofias vergangenen Geburtstag feierten.

Instagram / sofiavergara Schauspieler Joe Manganiello und seine Frau Sofia Vergara

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, "Modern Family"-Star

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

