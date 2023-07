Im Rollstuhl: Frederick Lau hat sich beide Beine gebrochen!

Was ist da wohl passiert? Erst im vergangenen Jahr hatte Frederick Lau (33) wegen seines Gesundheitszustandes auf sich aufmerksam gemacht: Eigentlich hätte der Schauspieler im Januar 2022 bei Schlag den Star antreten sollen. Aufgrund seiner Corona-Infektion musste der Kampf gegen Fußballer Max Kruse (35) jedoch ausfallen. Jetzt macht der "Das perfekte Geheimnis"-Darsteller erneut durch seinen Gesundheitszustand auf sich aufmerksam: Frederick hat sich beide Beine gebrochen!

Ein Foto, das Bunte vorliegt, zeigt den Schauspieler in Berlin – jedoch nicht zu Fuß: Frederick sitzt im Rollstuhl und hat beide Beine in Orthesen. Wie dem Blatt zugespielt wurde, sei der Unfall nach Abschluss der Dreharbeiten zu einem neuen Film in Prag vorgefallen. Was genau passierte, ist unklar, doch angeblich endete der Abend darin, dass der 33-Jährige vom Balkon gestürzt ist. Daraufhin wurde er wohl in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

Auf Anfrage des Magazins habe die Medienanwältin des Schauspielers erklärt, dass der Unfall falsch dargestellt worden sei. Was genau mit Frederick passierte, verriet sie jedoch nicht. Es bleibt also unklar, was sich genau an dem Abend abgespielt hat. Glaubt ihr, der Berliner wird sich noch zu den Unfallumständen äußern? Stimmt unten ab!

Franziska Krug / Getty Images Frederick und Annika Lau bei der Launch Party für "Gala"

Getty Images Frederick Lau, Schauspieler

Getty Images Frederick Lau, 2018

