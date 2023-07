"Finger und Zunge": Darauf steht Yvonne Woelke im Bett!

Yvonne Woelke (41) plaudert aus dem Nähkästchen! Seit Anfang des Jahres wird der Schauspielerin eine Affäre mit Iris Kleins (56) Ex-Mann Peter (56) nachgesagt. Am Rande des Dschungelcamp sollen sie ein Techtelmechtel begonnen und in Deutschland fortgeführt haben. Deswegen ging sowohl die Ehe der Kleins als auch die von der Blondine in die Brüche. Trotzdem weiß sie genau, was sie will – vor allem im Bett. Yvonne plaudert jetzt ganz offen darüber, worauf sie beim Sex steht!

"Ich mag es echt ganz normal mit Körper, kein Dildo, kein Analplug, kein gar nix. Also superlangweilig. Vielleicht sollte ich mir da auch mal Gedanken machen und mein Sexleben auffrischen", gibt die Schauspielerin gegenüber Bild zu. Ihren Traummann beschreibt sie so: "Er muss gepflegt sein, einen geilen Duft haben und einen geilen Körper haben. Das reicht schon." Besonderen Wert lege sie auch auf das Vorspiel: "Er muss halt wissen, was er mit den Fingern macht und mit der Zunge... Darauf stehe ich."

Ob Yvonne in den Genuss von Peters Fingerfertigkeiten gekommen ist, will sie nicht bestätigen. Doch offensichtlich hat er großes Interesse an der Blondine. Vor wenigen Tagen teilte sie ein Video von sich, wie sie sich eine Chili in den Mund stecken wollte. Dazu schrieb Yvonne: "Extrem hot." Peter ließ es sich nicht nehmen, das Video zu reposten und zu kommentieren: "Aber sowas von hot."

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juni 2023

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juli 2023

