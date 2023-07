Wünschten sich Luke Mockridge und seine Ex etwa Nachwuchs?

Hatten sie noch weitere gemeinsame Pläne? Die Beziehung der zwei Comedians Luke Mockridge (34) und Ines Anioli nahm ein unschönes Ende. Sie soll die Wohnung des TV-Stars beschädigt haben. Kurz nach der Trennung zeigte sie ihn wegen versuchter Vergewaltigung an – die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Trotz der Geschehnisse heißt es nun: Ines und Luke hatten sich angeblich eine gemeinsame Zukunft mit Nachwuchs vorgestellt.

Der Rechtsanwalt Alexander Stevens zitiert in seinem Buch "Falsch Verdächtigt" Lukes polizeiliche Aussagen. Er beschreibt eine Nacht im März 2019, in der er und Ines wieder zueinander gefunden hatten: "Wir schliefen miteinander und beschlossen, ab dieser Nacht wieder richtig zusammen zu sein. Wir waren beschwipst und euphorisiert und ich wollte beim Verhüten nicht aufpassen und in ihr kommen, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Sie erwiderte, dass sie das auch wolle, und sagte mir, dass sie mich liebe."

Laut Luke hätten sie nie verhütet: "Es war uns klar, dass das riskant war. Das Risiko sind wir immer eingegangen, mit dem Hintergedanken, die Konsequenz gemeinsam zu tragen." Auch Tage später sprachen er und Ines angeblich über den Kinderwunsch.

Anzeige

Instagram / inesanioli Ines Anioli im August 2021

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige

Instagram / inesanioli Ines Anioli, Podcasterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de