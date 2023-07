Selena Gomez zeigt sich auf Bootstour total sexy im Bikini!

Selena Gomez (31) genießt die Sonne! In den vergangenen Jahren hatten die Schlagzeilen sich vor allem mit dem Liebesleben der Sängerin beschäftigt. Angeblich soll die Beauty mit Stars wie Chris Evans (42) oder auch zuletzt Zayn Malik (30) angebändelt haben. Selena selbst nimmt die Gerüchte aber eher mit Humor, wie sie gerne auf Social Media beweist. Dort begeistert Sel aber auch immer wieder mit heißen Schnappschüssen!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Only Murders in The Building"-Darstellerin ein paar Fotos von sich im Bikini. Augenscheinlich hatte Selena den Tag mit Freunden auf einem Boot verbracht – dabei genoss sie die Zeit in der Sonne offenbar sehr und fühlte sich pudelwohl. Für die Aufnahmen rekelte sich die 31-Jährige strahlend in einem rosafarbenen Bikini. Dabei ließ sie ganz schön tief blicken – über dem Oberteil blitzten ein wenig ihre Nippel hervor. Das störte Sel aber wohl nicht, sie teilte die Bilder dennoch.

In den vergangenen Monaten hatte Selena sich öfter mal eine Auszeit gegönnt. Vor allem mit Nicola Peltz-Beckham (28) und dessen Mann Brooklyn (24) hatte sie viel Zeit verbracht. In den beiden hat die Rare-Beauty-Gründerin offenbar enge Freunde gefunden.

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihren Freunden im Juli 2023

Instagram / selenagomez Collage: Selena Gomez im Juli 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Januar 2023

