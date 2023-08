Bereits vor Jahren: Rapperin Lizzo schwärmte von Sex-Shows

Ihre früheren Aussagen holen Lizzo (35) wieder ein! Die Rapperin ist aktuell so ziemlich überall in den Schlagzeilen. Der Grund: Drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen haben sie unter anderem wegen sexueller Belästigung, Machtmissbrauchs sowie Fatshaming angeklagt. Nach und nach werden diesbezüglich ziemlich pikante Details bekannt. So soll die "About Damn Time"-Interpretin sie gezwungen haben, Sex-Shows mit ihr zu besuchen. Diese gefielen Lizzo offenbar schon vor Jahren.

Wie Page Six nun berichtet, hatte die heute 35-Jährige bereits vor Jahren von Sex-Theater und Nackt-Klubs geschwärmt. "Es waren Leute am Ficken, Mann. Es war verrückt. Aber weißt du was? Es war wunderschön", hatte Lizzo damals dem 3FM-DJ Frank van der Lende berichtet. Besonders die Sex-Shows mit Früchten interessierten sie, wie sie damals berichtet hatte.

Nicht nur Lizzos ehemalige Tänzerinnen hatten gegen sie Vorwürfe erhoben. Auch die Regisseurin Sophia Nahli Alison meldete sich zu Wort. "Ich bin nach etwa zwei Wochen gegangen. Ich wurde von ihr mit einer solchen Respektlosigkeit behandelt", berichtete sie auf X, dem früheren Twitter.

Lizzo bei den Brit Awards 2023

Lizzo im Mai 2023

Lizzo, Musikerin

