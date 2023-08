Denkt vergebene Micaela Schäfer an Sex mit Yvonne Woelke?

Träumt Micaela Schäfer (39) manchmal von Intimitäten mit ihrer BFF? Dass die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sehr offen mit dem Thema Sex umgeht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Anlässlich ihres runden Geburtstags hatte sie vor einigen Wochen ausgeplaudert, dass sie sich mit zunehmendem Alter nehme, was sie möchte. Sie sei beim Geschlechtsverkehr auch selbstbewusster. Kann sie sich auch Sex mit ihrer besten Freundin Yvonne Woelke (41) vorstellen?

"Ich fühle mich sehr zu Frauen hingezogen. Ich glaube sogar, dass ich im früheren Leben mal ein Mann war, beziehungsweise: Ich werde im nächsten Leben ein Mann. Denn ich liebe Frauen über alles und will unbedingt mal mit einer Frau zusammen sein", erzählte das Erotikmodel im Interview mit Bild auf dem Christopher Street Day in Hamburg. Micaela liebe auch ihre Freundinnen wie Yvonne. "Natürlich nicht sexuell, aber ich würde es mir manchmal wünschen. Jeder soll einfach jeden lieben, den er will. Ich finde es blöd, wenn man sich rechtfertigen muss", betonte sie.

Eigentlich ist die 40-Jährige aktuell an einen Mann vergeben. Seit über vier Jahren geht sie mit dem Gastronomen Adriano Hess durchs Leben. Eine offene Beziehung kann sie sich aber nicht vorstellen. "Also im Moment kommt eine offene Beziehung für mich gar nicht infrage. Ich war noch nie so ein Typ dafür", hatte sie im Oktober vergangenen Jahres gegenüber Promiflash verraten.

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram Micaela Schäfer im Jahr 2023

