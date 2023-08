In Haft: Fußballer Marcus Maddison hat eine Frau verprügelt

Ihn wird man so schnell nicht wiedersehen. Marcus Maddison (29) hatte sich als aufstrebender Fußballstar einen Namen gemacht. Der Sportler begann seine Karriere als Jugendspieler beim Premier-League-Verein Newcastle United. Später wechselte er unter anderem zum englischen Drittligaverein Peterborough United. Nun macht der einstige Flügelspieler mit kriminellem Verhalten Schlagzeilen: Wegen eines brutalen Übergriffs auf eine 60-jährige Frau muss Marcus jetzt ins Gefängnis!

Wie The Sun berichtet, soll der 29-Jährige im letzten September in den frühen Morgenstunden einen Nachtklub in Darlington wohl im betrunkenen Zustand verlassen haben. Vor einem Dönerladen sei es dann zu einem heftigen Vorfall gekommen: Marcus habe die Tochter einer 60-jährigen Frau als "Schlampe" bezeichnet und daraufhin auf die Mutter eingeprügelt. Das Opfer erzählte später vor Gericht: "Mein Kiefer war an mehreren Stellen gebrochen. Ich kann links nicht kauen. Ich habe Probleme mit meinen Zähnen." Der Fußballer wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt.

Sein aktueller Verein FC Darlington reagierte umgehend auf die Haftstrafe: Marcus' Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Ein Sprecher des Vereins erklärte in einem offiziellen Statement: "Darlington FC ist ein Fanverein und duldet keinerlei Diskriminierung, Gewalt oder missbräuchliches Verhalten."

Getty Images Marcus Maddison, ehemaliger englischer Fußballspieler

Getty Images Marcus Maddison im Januar 2019

Getty Images Marcus Maddison, Ex-Fußballprofi

